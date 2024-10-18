Вендел избежал серьёзной травмы

Повреждение полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела оказалось несерьёзным.

27-летний футболист хромал, уходя на замену в матче с «Акроном» на 66-й минуте, однако серьёзных проблем со здоровьем у бразильца не выявлено. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Вендел выбыл ненадолго – он сможет принять участие в следующем поединке РПЛ против «Локомотива», который состоится 27 октября.

Встреча «Акрон» – «Зенит» завершилась сокрушительной победой гостей со счётом 5:0.

Коллектив из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 29 набранными очками, на два балла опережая «Краснодар» и «Локомотив». У обоих преследователей, впрочем, остаётся по матчу в запасе.