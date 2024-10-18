Пятибратов: «Удаление у нас - здесь был момент перелома»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Команда уходила на перерыв в статусе проигрывающей. Какие были установки на второй тайм? В концовке, когда вы остались в меньшинстве, какой был посыл футболистам?

- Я не скажу, что мы очень плохо играли первый тайм. «Ахмат» очень хорошо двигался. Нам нужно было успокоиться в раздевалке, потому что мы необязательные мячи пропустили, легкие. Ребята были с горящими глазами в раздевалке. Не было упаднических настроений. Они знали, что мы можем спасти этот матч. Когда мы забили второй мяч. Потом было удаление у нас. И вот здесь был момент перелома. Обычно в таких ситуациях начинается самое важное, за что мы любим футбол. Это мужское. Так получилось, что нам очень трудно пришлось, потому что «Ахмат» прибавил. У него были подходы, давление, подачи, но получился момент. Я благодарен ребятам, что они не отбивались, а именно ждали, что появится возможность забить. Потому что честно, ни нам, ни «Ахмату» в сегодняшнем матче ничья не была нужна. Да, если мы в меньшинстве, проигрывая в счете, сыграли 2:2, наверное, это было бы очень достойно с нашей стороны. Но я думаю, что мы все-таки заслужили эту победу своим трудом.

- Сенхаджи вынужденно покинул поле. Есть ли какие-то прогнозы, насколько серьезно его повреждение?

- Пока точно не знаю, вроде я сейчас с ним разговаривал. Он говорит, что состояние получше. Был момент, когда у него закружилась голова, стало тошнить. Сейчас в раздевалке его доктор приводит в порядок. Надо будет сделать обследование. Будем надеяться, что ничего страшного не произошло. Я бы хотел поблагодарить грозненцев за гостеприимство, потому что так, как нас здесь встречают, какое общение мы получаем, это восхищает. Я хочу пожелать вообще успеха республике и команде.