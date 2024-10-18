Ташуев: «Перед болельщиками стыдно за то, что не даём результат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- На ваш взгляд, что случилось с командой во второй половине второго тайма?

- Пенальти сыграл роль, явно. При счете 2:1 мы имели явно преимущество большое, и моменты были, должны были забивать третий мяч. И тут на ровном месте три игрока атакуют одного, ни с того ни с сего бросается на него и привозит пенальти. Детская ошибка, опытный футболист. Один атакует, два страхуют. Зачем бросаться, зачем хватать руками? Какая-то нервозность команды, потому что нет победы? Я не знаю. Огромное желание выиграть? Психология какая-то включается? Я не могу даже объяснить такие ошибки. Это же не мальчики с улицы, это прошедшие огонь и воду футболисты, которые давно в «Ахмате» играют. Такое пропускать - честно, у меня нет объяснений вообще. Просто нет объяснений и всё. Ну и момент, когда у соперника выходят три опытных нападающих, а у нас вообще нет ни одного в номинале. Вообще очень сложно. Я выпускаю Луну, Лечи сломался. Выпускать больше некого. Нападающий? Какой из него нападающий? Даже забавно звучит. Такого роста и без агрессии, без ничего.

Меня разочаровали футболисты в том плане, что помимо всего прочего надо за очки сражаться. Да, вроде мы игру ведем, 2:1 счет, всё нормально, третий забивайте. Одержимость борьбы за очки. Как будто само собой будет. С Самарой вели и сейчас теряем очки. Это разочарование полнейшее, перед болельщиками стыдно за то, что не даем результат. Очень много работы делается, но как об стену бьешься. Стена стоит и стоит перед нами, пробить эту стену как-то. Не знаю, нужно что-то такое сделать крайне резкое. Футболисты должны понимать, что за место под солнцем надо умирать на поле, сражаться на поле. А не так, что сами соперники расступятся. Так не бывает. Повторяюсь, без группы атаки, без нападающих тяжело. Мы два забили и еще могли забить, даже без нападающих. Я старался игру выстраивать, чтобы у нас инсайды включались, ложные включения из глубины. Потому что при всем уважении к Талалу, он не нападающий. Он старался и делал свое дело, забил гол. Второй мяч забили, стандарт сработал, все нормально. Так давать легко себя обыгрывать… это невозможно так. Будем анализировать. Но дальше остается только одно. Мужики должны быть, как мужчины, сражаться на поле, а не так субтильно, как некоторые футболисты.

- Вы сказали, Садулаев получил повреждение. Насколько оно серьезное? Когда ожидается возвращение Кардозо?

- Пока не знаю, что по Садулаеву. Не до этого было. Кардозо должен начать тренироваться через пару дней.