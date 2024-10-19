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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» оценил справедливость лидерства «Краснодара» эксклюзив

19 Октября 2024 • 09:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.20 X 3.60 2 3.30
Через 6 ч. 8 мин.

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о командах из верхней части таблицы Российской премьер-лиги.

- Как заслуженно «Краснодар» идёт на первом месте? Это стечение обстоятельств: везение плюс ошибки соперников и судей. Вспомните, сколько «Ростов» не забил «Краснодару» в очном матче. Конечно, лидерство «Краснодара» не по игре. Начинали они чемпионат вообще грустно. По большому счёту, никто в нашем чемпионате не заслуживает лидерства по игре. У кого какой-то прогресс видно, так это у ЦСКА, – как было у «Динамо», когда туда пришёл Личка, – дал сравнение Чугунов.

Сегодня, 19 октября, в рамках РПЛ «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком», а ЦСКА – с махачкалинским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Чугунов

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