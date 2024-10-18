Пятибратов: «Это не «Ахмат» не очень хорошо сыграл, это «Факел» в концовке прибавил»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Сейчас эмоции. Мы очень довольны результатом, естественно. Но я вам скажу, что это не «Ахмат» не очень хорошо сыграл, это «Факел» в концовке прибавил. Мы продемонстрировали сегодня характер, мы сумели распорядиться моментами. Как мы предполагали, очень сложный для нас матч. Мужской поединок, жесткий и агрессивный. Обе команды старались играть в футбол. Но не было подлости, самое главное. Были стыки, были разбитые носы, травмы. Матч однозначно интересный, обилие голевых ситуаций, голов, прекрасные мячи. Мы довольны и едем домой готовиться к следующим поединкам.