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Кто прописал «Ахмату» домашнее поражение от «Факела» в РПЛ

18 Октября 2024 • 22:48 Комментировать
Ахмат
2:3
Факел

«Факел» одержал выездную победу над «Ахматом» в матче двенадцатого тура чемпионата России. Ещё на 76-й минуте грозненцы вели 2:1 – а в итоге проиграли 2:3. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, кто устроил «Ахмату» такое фиаско.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам – 11:9, в створ – 4:5, угловые – 5:5.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Ахмат2:3Факел
(1:0) Талал Амин13'  
  16'Каштанов Алексей (1:1)
(2:1) Камилов Владислав33'  
  77'Марков Евгений (2:2)
  90'Каштанов Алексей (2:3)
Шелия ГиоргиАдамов АрсенГандри Надер  43'Жиров АлександрТодорович ДаркоИсмаэл СилваКамилов Владислав 83' (Шатара Милош ( 83') Талал Амин 83' (Ловат Лукас ( 83') Уткин Даниил 72' (Диале Мауро Луна ( 72') Садулаев Лечи 72' (Швец Антон ( 72') Самородов Максим 46' (Ковачев Светослав ( 46'  49')
Запасные: Уциев РизванМацуев МинкаилМагомедов ЯхьяИбишев Турпал-Али
Беленов Александр  90'Дзиов Макс  45'  84'Сенхаджи Раян  48' 87' (Юрганов Игорь ( 87') Калинин ИгорьМертенс Дилан 65' (Марков Евгений ( 65') Ивлев Андрей 46' (Моцпан Никита ( 46') Квеквескири Ираклий  18' 89' (Брызгалов Сергей ( 89') Щетинин Михаил 46' (Селе Табо ( 46') Альшин ИльнурИльин ВладимирКаштанов Алексей
Запасные: Гудиев ВиталийГиоргобиани НиколайБагамаев АбдулаБагателия ЛукаМастерной Владислав
18 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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АЛЕКСАНДР КАШТАНОВ – 8,0. Выиграл 37 процентов единоборств, показал 63-процентную точность передач. Маловато? Если сложить, получится как раз 100. Можно выиграть все эпизоды борьбы, не отдать ни одного неточного паса – и не забить. А Каштанов забил дважды – и оба раза с игры. Непосредственно победный гол на его счету. Атака «Факела» в целом оказалась на удивление плодотворной – если у Каштанова дубль, то у Ильина ассист и заработанный пенальти, у Маркова «1+1».

АНТОН ШВЕЦ – 2,5. Конкретно помог «Факелу» отыграться. Только Ташуев выпустил Антона на замену, как тот привёз пенальти. Ситуация не была реально угрожающей для ворот грозненцев, а Швец не просчитал, что Ильин легко упадёт от не самого страшного захвата за плечо. За оставшуюся треть часа реабилитироваться Антон не смог.

МИЛОШ ШАТАРА – 2,5. Вообще не угадал Ташуев с заменами. Про Швеца мы уже написали. Ковачев, Луна Диале и Ловат тоже на пользу хозяевам не сыграли. А Шатара застрял ногой за линией офсайда и не сделал «вне игры» Каштанову, когда тот забивал победный гол. И никак ему не противодействовал, лишь символически находился рядом.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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