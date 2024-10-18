Пономарёв: «У «Акрона» безобразная оборона, Дзюба бы не помог»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об «Акроне». Вечером пятницы в первом матче 12 тура РПЛ тольяттинский клуб проиграл со счётом 0:5 дома «Зениту» из Санкт-Петербурга.

«Мастерство игроков «Зенита» намного выше, чем «Акрона». Но главное – у «Акрона» просто безобразная оборона. Столько пропускать – никуда не годится. Дзюба бы не помог «Акрону», а крупная победа «Зенита» получилась абсолютно закономерной», - делится эксперт с телеканалом «Матч ТВ».

Отметим, что форвард «Акрона» Артём Дзюба травмировался на первых же минутах матча. После травмы он покинул поле и был заменён.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем послематчевом отчёте.