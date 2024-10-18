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«Ахмат» впервые проиграл в домашнем матче РПЛ, в котором дважды выходил вперёд

18 Октября 2024 • 22:29 Комментировать

Вечером пятницы грозненский «Ахмат» проиграл дома «Факелу» (2:3). Притом, дважды по ходу игры клуб хозяев вырывался вперёд.

Грустным фактом для болельщиков «Ахмата» делится телеграм-канал «Цифроскоп». Как сообщает источник, это первый матч в истории «Ахмата» в РПЛ, когда коллектив проиграл, при этом дважды выходил в домашней игре вперёд.

Напомним, что «Факел» вырвал победу в меньшинстве на самых заключительных минутах встречи. Больше подробностей о камбэке воронежцев и второй победы клуба в сезоне РПЛ – в нашем ревью.

«Ахмат» остаётся единственной командой без побед в сезоне Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ахмат
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