Каштанов разрывает «Ахмат»: «Факел» остался в меньшинстве и одержал волевую победу в Грозном

На эту пятницу в Российской премьер-лиге оказались запланированы сразу два матча – в связи с тем, что на следующей неделе состоится шестой тур группового этапа Кубка. Сначала «Зенит» разгромил в Самаре «Акрон», а затем «Ахмат» принимал в Грозном «Факел».

Встречались две команды, давно в рамках чемпионата не побеждавшие (шестнадцатая команда таблицы против четырнадцатой). У «Ахмата» предыдущий выигранный матч Премьер-лиги датировался 10 мая – тогда в 28-м туре предыдущего розыгрыша чемпионата России грозненский клуб одержал победу в гостях над «Крыльями Советов». У «Факела» в этом плане дела обстояли повеселее – он выиграл 24 августа в шестом туре текущего сезона РПЛ у «Оренбурга».

Первый тайм сейчас не изобиловал моментами – а всё равно в нём было забито три гола. По ударам (в створ) была статистика 4 (3) – 4 (2). «Факел» не использовал шанс открыть счёт, когда Ивлев навесил справа, – Дзиов пробил головой с отскоком от газона в руки Шелии. Вскоре забили хозяева. Садулаев слева двинулся к лицевой и далее поперечно, оставил не у дел Ивлева и коротко отдал Талалу, отправившему мяч в ворота со второй попытки. 1:0.

Всего три минуты потребовались «Факелу» на отыгрыш. Ильин с левого полуфланга прострелил к дальней штанге – ему не помешали это сделать оппоненты. Тодорович не кинулся за Каштановым – защитники «Ахмата» надеялись на офсайд. И зря надеялись. Каштанов спокойно замкнул мяч в пустую сетку, положения «вне игры» не было. 1:1. После этого игра где-то увязла. Беленов и Дзиов столкнулись головами между собой – им удалось избежать травм.

По истечении получаса игры «Ахмат» нашёл способ ещё раз выйти вперёд в счёте. Уткин ударил со штрафного с правой стороны в дальний угол. Беленов отразил, но на Камилова, от которого мяч зашёл в сетку. 2:1. Под конец тайма гости едва не получили в свою пользу пенальти. Талал высоко задрал ногу – почти к голове Щетинина. Безбородов поставил штрафной удар, а посмотрев видеоповтор (дело было всё-таки в штрафной площадке), назначил спорный мяч.

На второй тайм «Факел» должен был выходить с мыслями, как отыграться, но немалое время «Ахмат» держал преимущество. Сенхаджи не смог нейтрализовать Исмаэла, чей удар потащил Беленов. Было ещё добивание – с рикошетом выше цели. Команда-хозяйка не добила соперника – и поплатилась после 70-й минуты. Ташуев выпустил Швеца, который в своей штрафной потянул за плечо Ильина. С пенальти Марков дезориентировал Шелию ударом в правый нижний угол. 2:2.

Забитых мячей на тот момент было четыре, из которых один с пенальти. Чего не хватало? Удаления. Дзиов получил вторую жёлтую карточку за фол на Гандри. В эту же паузу из-за травмы поле покинул Сенхаджи. «Факел» оказался сразу без двух центральных защитников. В линию обороны гостей опустился Квеквескири, которого вскоре заменил профильный защитник Брызгалов.

У «Ахмата» в атаку пошёл Гандри – бесполезно. «Факел» сохранил ничью, доиграв матч в меньшинстве? «Факел» вырвал победу вдесятером в добавленное время. Марков отдал проникающий пас на Каштанова, который без офсайда поразил дальний угол из зоны правого инсайда. 2:3. Нападающие воронежцев вдруг блеснули в этом матче. У «Факела» – вторая победа в чемпионате. «Ахмат», напомним, ещё не побеждал ни разу в этом розыгрыше Премьер-лиги.

Кирилл Иванцов