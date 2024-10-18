Губерниев высказался о травме Дзюбы

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев обратился к травмированному Артёму Дзюбе. Нападающий получил травму в самом начале матча «Акрон» - «Зенит» (0:5) в 12 туре Российской премьер-лиги и покинул поле.

«Конечно, хотелось посмотреть, как он проявит себя в матче. Но сейчас остается ему лишь пожелать здоровья и возвращения. И я всё ещё считаю, что рекорд Кержакова Артём побьет уже в этом сезоне», - говорит Губерниев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба перешёл в «Акрон» в минувшем сентябре свободным агентом. У 36-летнего форварда уже набралось несколько голевых действий за клуб.

Травма Дзюбы, удаление Савичева, пять голов