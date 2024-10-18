​Рианчо не верит, что Глушаков приведёт «Спартак» к титулу

В 2017 году московский «Спартак» в последний на данный момент раз стал чемпионом России, и прекрасно себя в том сезоне проявил Денис Глушаков. Сейчас бывший капитан клуба дал понять, что хотел бы вернуться в «Спартак» и привести его к победе в российском чемпионате. Но бывший наставник клуба Рауль Рианчо не верит в такие перспективы.

- Что я думаю об этом? Не думаю, что Глушаков сможет стать хорошим тренером и привести «Спартак» к чемпионству. Для меня Глушаков неинтересен, - цитирует слова Рианчо vseprosport.ru.

Напомним, что Денис Глушаков выступал за московский клуб с 2013 до 2019 года.