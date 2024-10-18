Умяров: «Хотелось бы чаще забивать»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что хотел бы чаще поражать ворота соперников.

«Конечно, хотелось бы чаще. Но в этом сезоне у меня не так много моментов. В основном дальние удары», — приводит снова Умярова пресс-служба «красно-белых».

Футболист отметил, что ему нужно бить чаще и точнее, именно об этом его просит главный тренер команды Деян Станкович.

В текущем сезоне 24-летний Умяров провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Завтра, 19 октября, «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 12-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.