Семак оценил игру Мостового в последних матчах

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру вингера команды Андрея Мостового в минувшем матче чемпионата России с «Акроном».

Встреча между командами завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 5:0. Мостовой провел на поле все 90 минут и оформил дубль.

«Андрей Мостовой сегодня молодец. Ему представился шанс. Он в последних матчах смотрится хорошо. Дай бог, чтобы он продолжал играть так же», — цитирует Семака «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Следующий матч «Зенита» пройдет 22 октября – соперником станет «Факел». Старт кубкового поединка запланирован на 16:15 по мск.