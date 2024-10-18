Кассьерра: «Сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал разгромную победу своего клуба. В пятницу вечером в матче 12 тура Российской премьер-лиги питерцы разгромили «Акрон» на выезде – 5:0.

«Сделали всё, чтобы навязать «Акрону» свою игру с первой до последней минуты. Мы агрессивно сыграл в нападении и сделали всё, чтобы не дать сопернику показать свой футбол. Проиграли тут в Кубке, поэтому постарались исправить недоработки», - делится колумбиец с Metaratings.

Кассьерра, напомним, отличился в этой игре своим голом. Также у «Зенита» забили Лусиано Гонду, Артур и дважды Андрей Мостовой.

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