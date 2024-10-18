Джурасович: «Зенит» использовал все наши ошибки»

Игрок тольяттинского «Акрона» Алекса Джурасович высказался о поражении от петербургского «Зенита» (0:5) в рамках 12 тура Российской премьер-лиги.

«Они использовали все наши ошибки, даже мелкие, наказав нас за них. «Зенит» - топовая команда. На каждую ошибку они дают какой-то ответ, наказывают. Нам же надо прибавлять и стараться быть лучше», - делится футболист для Metaratings.

Напомним, что «Зенит» благодаря своей победе вырвался на первое место как минимум до матчей «Локомотива» и «Краснодара» в 12 туре.

Из-за этих троих игроков Акрон» разгромно проиграл «Зениту» в пятницу вечером