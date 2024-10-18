Медведев: «Перед матчем потолкались с Дзюбой»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев признался, что пообщался с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

«Перед матчем поговорили с Дзюбой, потолкались. У них с Семаком нет никакого конфликта. По-моему, и один, и другой говорят, что пожмут руку при встрече», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, Дзюба был игроком «Зенита» с 2015 по 2022 год. С сентября 36-летний нападающий выступает за «Акрон».

В 12-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» разгромил на выезде «Акрон» со счетом 5:0. Дзюба вышел в стартовом составе своей команды, но провел на поле всего шесть минут, после чего был заменен из-за травмы.