В «Зените» высказались о состоянии Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Максима Глушенкова.

— Давайте пока посмотрим, восстановится ли Глушенков к матчу с «Локомотивом». У него будет тест в понедельник, — цитирует Медведева «Чемпионат».

Напомним, Глушенков получил травму в игре пятого тура Кубка России с «Акроном» (5:1), сыграв всего десять минут.

В этом сезоне 25-летний футболист появился на поле в десяти встречах с учетом всех турниров, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

22 октября «Зенит» встретится на выезде с «Факелом». Кубковая игра стартует в 16:15 по мск.