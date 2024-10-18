Тедеев: «Надеюсь, что у Дзюбы это спазм и не более того»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Как здоровье?

- Спасибо, всё хорошо.

- Что главное не получилось в этой игре?

- Много что не получалось. И главное - не получалось то, что мы очень много говорили о том, что у них Вендел хорошо создает полусредние зоны, за спиной получает мяч. Вот этой реакции не хватило правильной. Он часто туда входил в эти зоны. Все-таки прижимал нашу команду и футболистов нашей команды ближе к своим воротам. Отсюда мы получали частые угрозы, некоторые из них привели к голам. Это довольно-таки тот случай, когда есть такой футболист, как Вендел, у которого всё очень хорошо получается. Мы сегодня с этим не справились. Понимали это, знали, тренировали, акцентировали на этом внимание. Это одна из таких ключевых проблем. Вторая ключевая проблема - это реакция на потерю мяча и то, как команда входила в атаку на скорости. Как-то снова не хватило баланса, как и в предыдущем матче. Опять-таки мы строили ту конструкцию, которая позволит тут же среагировать на такую ситуацию и быть более успешными в таких ситуациях. В каких-то моментах мы чуть-чуть стали лучше. Но все равно, насколько я помню, два мяча залетели именно после таких серьезных контратак, где мы могли быть успешнее.

- Сложилось впечатление, что на флангах было свободнее, а больше игроков было сконцентрировано в центре?

- Фланговые зоны? После фланговых передач в штрафную таких больших каких-то проблем я не помню. Конечно, надо все посмотреть и проанализировать. Сейчас сложно сразу давать какую-то оценку. Но я думаю, что мы психологически оказались вот в этой ситуации не совсем готовы, потому что даже когда мы перемещались, мы часто не верили в то, что мы можем победить в этом единоборстве, выиграть и сыграть на опережение, отыграть этот эпизод более удачно, чтобы все-таки не было вот такого давления. Конечно, надо отметить, что все-таки, наверное, самый такой важный голевой момент мы создали. Надо об этом тоже говорить, потому что это усилия команды. Они смогли добиться того, что забрали этот мяч, провели хорошую атаку, пустые ворота, игрок в воротах. Подними мяч, наверное, и чуть-чуть ударь в сторону. Был бы гол. А там кто знает, может быть, это бы придало дополнительной энергии футболистам. В какой-то степени это могло заставить задуматься о чем-то ином футбольный клуб «Зенит», несмотря на все это. Поэтому я считаю, что это всё тоже как бы один из ключевых моментов игры. После этого быстро залетели два мяча. По сути дела для нас игра была сделана в отрицательном плане.

- Повреждение Артёма Дзюбы. Что с ним? Можно ли сказать, что оно повлияло на рисунок игры?

- Безусловно, когда происходит замена лидера команды на 12-й или 15-й минуте матча… шестая даже минута? Тем более! Представляете, это по сути начало игры. Конечно, в такой ситуации мы потеряли еще определенный слот, потому что хотели усиливать игру во фланговых зонах, где-то что-то у нас не получалось из-за этого. Мы быстро потеряли игрока, причем игрока, на которого особенный расчет в атакующем потенциале команды, в способности выходить посредством коротких и длинных передач, что у него неплохо получается. Так сложилось. Я очень надеюсь, что это спазм и не более того. Потому что не было такой резкой колющей боли. Надеюсь, что у Артёма будет все хорошо. Посмотрим. Пока что-то сказать очень сложно.