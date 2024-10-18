Умяров: «Родри заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил, кто является его фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Конечно, я бы хотел, чтобы приз достался игроку из центра поля. Считаю, Родри за этот год заслужил. Но не скажу, что Винисиус, Беллингем или тот же Карвахаль были хуже», — приводит слова Умярова официальный сайт столичного клуба.

Напомним, последним обладателем «Золотого мяча» является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На полке 37-летнего футболиста восемь подобных наград.

Церемония награждения лучших игроков прошлого сезона по версии авторитетного журнала France Football состоится в конце октября.