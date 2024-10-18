​Мама Свистуновой прокомментировала возможный переход дочери в «Барселону»

Недавно мы сообщали о том, что российская футболистка Яна Свистунова может перейти в женскую команду каталонской «Барселону», сейчас эту информацию прокомментировала мама Яны - Елена Свистунова. Она, однако, весьма уклончиво ответила на вопросы журналистов:

- Информация об этом появилась уже давно. Не могу сказать вам, насколько она верная, - цитирует слова Елены Свистуновой vseprosport.ru.

По предварительной информации, Свистунова, сейчас выступающая за «Чертаново», может присоединиться к своему новому клубу в конце октября, осталось уладить лишь некоторые формальности.