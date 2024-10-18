Лусиано забил пять голов в РПЛ за шесть матчей, это в два раза меньше, чем у Кассьерры

Мы уже сообщали о прекрасной результативности аргентинского новичка «Зенита» Лусиано Гонду. Лишь в двух матчах РПЛ из проведённых шести легионер не забивал.

Любопытным сравнением с Матео Кассьеррой, другим форвардом «Зенита» из Южной Америки делится Opta Sports. Так, Гонду на свои пять голов в РПЛ понадобилось всего шесть сыгранных матчей. Кассьерре же на свои пять голов текущего сезона (у него столько же голов) потребовалось в два раза больше матчей – 12.

Напомним, что «Зенит» вечером не без участия Гонду забил пять безответных голов «Акрону». Больше подробностей о виктории петербургского клуба – на нашем портале.