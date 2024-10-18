Семак: «Хорошо, что удалось забить в первом тайме, поспокойнее контролировали мяч и игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Насколько легко или тяжело далась эта крупная победа?

- Любая игра непросто складывается. А то, что забили? Хорошо, что удалось забить в первом тайме. Конечно, поспокойнее контролировали мяч и игру. Для болельщиков, конечно, интересный матч, много забитых мячей, столько моментов и у наших ворот были моменты, соперник создавал, и мы много моментов создали и много забили. Трудовая победа, поздравляю команду и болельщиков с победой. Будем готовиться к следующему матчу.

- Лусиано получил повреждение по ходу первого тайма еще. Было ли желание его заменить? Или, может быть, он сам сказал, что не надо?

- Надеюсь, ничего серьезного. Был ушиб, мы спросили, сможет ли он продолжать? Сказал, что сможет. Уже во втором тайме попросил замену, и мы его быстро заменили.

- Караваев вернулся в игру. Как оцените его состояние и возвращение?

- Хорошо. Нужно набирать, получать игровое время, были какие-то микроповреждения, которые мешали ему тренироваться. Постоянно выпадал то на один, на два, на три дня. Не всегда работал в общей группе, а сейчас набирает форму. Сейчас вышел и почувствовал игровой тонус. Конечно, это игрок, который важен для нас. Надеемся, что и в дальнейшем будет помогать команде.

- На ваш взгляд, быстрая замена Артёма Дзюбы как-то повлияла на игру соперника?

- Я не знаю. Думаю, по началу матча «Акрон» отошел назад и старался играть в позиционной обороне, использовать быстрые контратаки. Что касается рисунка игры, насколько он изменился - мне сложно сказать. Я думаю, что игру «Акрона» оценит Заурбек и скажет, что сегодня получилось, что не получилось. Я говорю о своей команде.