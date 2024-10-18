Умяров: «Уверен, Жозе принесёт много пользы «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился комментарием об адаптации в команде бразильского форварда Виллиана Жозе.

Умяров признался, что уже давно был знаком с игровыми качествами Жозе, так как смотрел много матчей Ла Лиги с его участием.

«Гол со штрафного «Динамо» получился не таким эстетским, как у Барко, зато очень эмоциональным и важным. Уверен, Виллиан принесет нам много пользы», — приводит слова Умярова пресс-служба «красно-белых».

В футболке «красно-белых» 32-летний Жозе принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.