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Умяров: «Уверен, Жозе принесёт много пользы «Спартаку»

18 Октября 2024 • 20:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.60 2 3.50
Через 18 ч. 27 мин.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился комментарием об адаптации в команде бразильского форварда Виллиана Жозе.

Умяров признался, что уже давно был знаком с игровыми качествами Жозе, так как смотрел много матчей Ла Лиги с его участием.

«Гол со штрафного «Динамо» получился не таким эстетским, как у Барко, зато очень эмоциональным и важным. Уверен, Виллиан принесет нам много пользы», — приводит слова Умярова пресс-служба «красно-белых».

В футболке «красно-белых» 32-летний Жозе принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.

Контракт бразильца со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.       
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