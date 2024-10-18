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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» всё ещё не забивал в этом сезоне РПЛ со стандартов

18 Октября 2024 • 20:44 Комментировать

Петербургский «Зенит» вечером пятницы разгромил в гостях в Самаре «Акрон» - 5:0. Чемпион России набрал три очка и временно ворвался на первое место.

Любопытным фактом делится Opta Sports. Ни разу в этом сезоне питерцы в рамках РПЛ ещё не забивали со стандартов. 26 из 28 голов «Зенита» в этом сезоне были с игры, ещё два – с пенальти.

Таким образом, «Зенит» – одна из трех команд, ещё не забивавших со стандартов в проходящем сезоне (также «Акрон» и «Ростов» – без учета пенальти). Правда, у клубов на порядок меньше забитых голов – 16 и 13 соответственно.

Больше подробностей о разгроме «Зенитом» «Акрона» - в нашем ревью.

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