Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупную победу питерцев над «Акроном».

- «Зенит» предстал сегодня машиной, показал чемпионский футбол?

- Я бы все же делал скидку на соперника. «Зенит» надо оценивать по играм с прямыми конкурентами, а не с командами из середины или нижней части таблицы.

- 5:0 - счет по игре или слишком жестоко для хозяев?

- Если вы заметили, «Акрон» проигрывает нашим ведущим клубам с крупными счетами. Пропускает от трех до пяти мячей. От «Локо» - три, от ЦСКА - четыре, от «Краснодара» - пять. И сегодня - тоже пять. Так что в целом этот результат я не могу назвать сенсацией. Скорее уже можно говорить о какой-то закономерности, тенденции...

- После того, как Соболев забил два гола и отдал два паса в контрольном матче с «Войводиной», ожидали увидеть его в стартовом составе?

- Нет

- Конкуренты, прежде всего, Кассьерра смотрятся все равно предпочтительнее?

- На мой взгляд, Кассьерра выглядит гораздо более мобильным и качественным нападающим для «Зенита». По крайней мере, на сегодняшний день.

- То есть до зимней паузы Соболев будет, как правило, выходить на замену?

- Возможно, будет выходить в старте в матчах на Кубок. А в остальном… Не вижу, за счет чего он может выиграть конкуренцию у того же Кассьерры.

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- Что-то настораживает в игре «Зенита»?

- Есть моменты, есть определенные недостатки. Матч с «Краснодаром» - лучшее тому подтверждение.

- Имеете в виду проблемы в защите?

- В том числе и в обороне, да. Но не только. Схема игры команды предполагает то, что нужно иметь в резерве качественных фланговых футболистов, которые хорошо работают не только на атаку, но и на оборону. Они должны выполнять большой объем работы. Наблюдается некий дисбаланс. Если футболисты активны впереди, им не всегда хватает сил отскочить назад и закрыть те пространства, которые образуются.

- Сегодня Мостовой провел свой лучший матч за последний год?

- Опять же: не совсем корректно оценивать его по игре с «Акроном». Если бы он точно так же действовал в поединке с «Краснодаром», ЦСКА или «Спартаком», тогда другое дело. А сегодня я бы не стал петь ему дифирамбы.

- Может ли «Акрон» после этого матча сетовать на раннюю замену Дзюбы из-за травмы?

- Своим опытом и харизмой Дзюба, конечно, помог бы «Акрону» в этом матче, но эта помощь не стала бы решающей. Возможно, хозяева не проиграли бы так крупно, но, думаю, «Зенит» все равно увез бы из Самары три очка. Команда Семака намного сильнее.

Александр Сычёв