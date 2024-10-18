Умяров: «Барко — по-настоящему классный игрок»

Российский полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об аргентинском новичке команды Эсекьеле Барко.

«Думаю, все видят, что Барко — по-настоящему классный игрок. Оценили это и соперники, которые действуют против него жестковато», — приводит слова Умярова официальный сайт «красно-белых».

Хавбек добавил, что хотел бы пожелать Барко сделать как можно больше результативных действий.

В составе «Спартака» 25-летний Барко принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и стал автором четырех результативных передач.

После 11 туров «красно-белые» идут на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.