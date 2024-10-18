«Зенит» повторил рекорд «Рубина» в РПЛ 14-летней давности

Петербургский «Зенит» вечером пятницы обыграл «Акрон» на выезде, сделав это с разгромным счётом – 5:0. Любопытным фактом в честь матча 12 тура делится Opta Sports.

Так, гости из Питера девять раз сыграли на ноль в новом сезоне Российской премьер-лиги. Это является повторением рекорда чемпионата России по сухим матчам по итогу первых прошедших 12 туров сезона. Последним клубом в истории российского футбола с таким результатом по сухим матчам был казанский «Рубин» в 2010 году.

Больше подробностей о встрече «Зенита» и «Акрона» в Самаре – в нашем ревью.

Три игрока, из-за которых «Зенит» разгромил «Акрон»