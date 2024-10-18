«Ахмат» и «Факел» обменялись быстрыми голами

Как и в первом матче 12-го тура Премьер-лиги в противостоянии «Ахмата» и «Факела» был забит довольно быстрый гол. На 13-й минуте у хозяев поля прошла результативная вылазка на чужую половину поля. Классно Лечи Садулаев слева прошел к лицевой и прострелил в центр, Амин Талал в касание пробил, но не попал по мячу, сфера очень удачно к нему вернулась, и игрок «Ахмата» переправил ее под перекладину - 1:0.

Прошло всего три минуты, и футболисты «Факела» отыгрались - еще недавно защищавший цвета «Ахмата» Владимир Ильин с левого края сделал передачу в центр штрафной, Алексей Каштанов успел выскочить из-за спин защитников и переправил мяч в сетку - 1:1.

«Ахмат» делит последнее место в онлайн-таблице, противник пока набрал на одно очко больше. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.