Умяров объяснил, что помогло раскрыться Угальде

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре нападающего команды Манфреда Угальде в текущем сезоне РПЛ.

По мнению хавбека, одним из факторов раскрытия Угальде стал приход Эсекьеля Барко.

«Но Манфреду в большей степени просто нужен был гол, который придал ему уверенности, помог расслабиться», — заявил Умяров пресс-службе «красно-белых».

Футболист добавил, что с самого начала было видно, каким классным игроком является Угальде.

В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и стал автором одной голевой передачи.