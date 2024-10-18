Андрей Мостовой: «Новосельцев, разбираешься в футболе»

Лучший футболист встречи «Акрон» - «Зенит» Андрей Мостовой для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Помнишь, когда в последний раз забивал два мяча?

- Хороший вопрос. На сборах, наверное, где-то. Да нет, бывало, что забивал в чемпионате два мяча. Мне кажется, в «Крыльях Советов», может быть. С 2022 года? Ну, раз в два года залетает. Хорошо, конечно, очень рад и доволен. Еще важно, что мы еще в первом тайме эти мячи забили, потому что важно забивать в первом тайме, потому что потом команда раскрывается. До первого забитого мяча команды очень низко сидят. Нам очень важно вскрывать их зоны. Когда мы забиваем, более открытой игра получается, нам становится легче играть.

- До вашего первого забитого мяча «Акрон» создал несколько хороших моментов. Что в тот момент было в голове?

- Да ничего. Знал, что забьем, была уверенность, что у нас еще больше моментов будет. Думаю, дело времени было до забитого мяча. Поэтому ничего, всегда бывает. Думаю, один момент за игру всегда точно есть.

- Сейчас «Зенит» стал самой забивающей командой после сегодняшнего результата. Насколько это важно внутри коллектива, команды забивать больше остальных команд?

- Мне кажется, у нас каждый год высокая планка забитых мячей, поэтому это важно. У нас много хороших исполнителей. Я считаю, у нас хорошая игра. Я считаю, ничего удивительного в этом нету.

- Если бы в этом матче был назначен пенальти в ворота «Акрона», кто бы его пробил?

- У нас есть штатные пенальтисты, и я в том числе. Думаю, там бы решили, договорились бы. У нас коллектив доброжелательный и всепонимающий. Я думаю, решили бы, кто будет бить пенальти. И еще - Новосельцев [выбирал лучшего]? Иван, мое почтение, разбираешься в футболе.