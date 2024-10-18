Умяров выделил тройку самых неудобных оппонентов

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, кто для него входит в тройку самых неудобных оппонентов в чемпионате России.

«В тройку я точно включу Вендела. Пожалуй, это самый топовый игрок нашей лиги на сегодня. А дальше как раз Сперцян и Кордоба», — приводит слова Умярова пресс-служба столичного клуба.

В нынешнем сезоне 24-летний Умяров появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров и стал автором одного забитого гола.

После 11 сыгранных туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Деяна Станковича 19 набранных очков.