«Зенит» оформил уже пять крупных побед за 12 туров РПЛ

Вечером пятницы в Самаре громко стартовал новый тур Российской премьер-лиги. В очной игре «Зенит» разгромил в гостях «Акрон» - 5:0.

Любопытно, что эта победа стала уже пятой крупной для зенитовцев за 12 туров РПЛ. Ранее питерский клуб громил на выезде «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0), дома «Ростов» (5:0) и в гостях «Пари НН» (3:0).

По информации «Цифроскопа», ранее пять крупных побед в первых 12 матчах чемпионата России одерживали только пять команд. Это «Спартак» в 1993, 1994 годах, а также в сезоне-2022/23, «Спартак-Алания» в 1995 году и «Локомотив» в 1999 году.

Больше подробностей о матче «Акрон» - «Зенит» - в нашем ревью.