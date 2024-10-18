Умяров ответил на вопрос о своих конкурентах в «Спартаке»

Футболист столичного «Спартака» Наиль Умяров рассказал, кто является его конкурентами на позиции опорного хавбека.

«Пруцев, Литвинов. Изначально на этом месте на сборах действовал Мартинс. Конкуренция в центре у нас в любом случае большая», — цитирует Умярова пресс-служба «красно-белых».

Игрок отметил, что привык быть единственным опорником при двух восьмерках, ведь есть крайние защитники, которые могут страховать его в центре.

В текущем сезоне 24-летний Умяров принял участие в 11 играх Российской премьер-лиги и отметился одним забитым голом.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.