​Боярский прокомментировал попадание игроков «Зенита» на одиозный сайт «Миротворец»

Известный народный артист России Михаил Боярский, который является поклонником питерского «Зенита», высказался по поводу попадания игроков клуба на скандальный сайт «Миротворец», выкладывающий личные данные всех, кого Украина считает «врагом нации».

Такой сомнительной чести игроки «Зенита» удостоились за то, что футболисты вышли на матч очередного тура российского чемпионата в сопровождении детей российских военных.

- Я не буду обращать на это внимания — и футболистам тем более не надо. Пусть оппоненты делают то, что считают нужным, а игроки будут и дальше заниматься спортом, - цитирует слова Боярского vseprosport.ru.