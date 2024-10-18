Пятибратов: «Думаю, достаточно уверенно подготовились к матчу»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Была пауза, насколько довольны тем, как удалось ее заполнить тренировочным процессом и остальным?

- Хорошо потренировались, сыграли контрольный матч, поработали над тактикой, физические кондиции подтянули. В принципе, подготовка прошла в благоприятной обстановке, и болельщики посмотрели какие-то наши действия. Поэтому я думаю, что мы достаточно уверенно подготовились к матчу.

- Несколько слов о сопернике. Какие ожидания? Насколько «Ахмат» сейчас усиливается и прогрессирует или пока незаметно?

- Нет, конечно, «Ахмат» прогрессирует, это всегда грозная сила, плюс тренер серьезный. Подбор игроков в «Ахмате» такой очень качественный, поэтому мы ждем сложного и упорного противостояния. Понятно, что мы в такой ситуации с «Ахматом», что и тем, и другим нужно очки набирать.