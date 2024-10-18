Три футболиста, из-за которых «Зенит» так легко разгромил «Акрон»

Ставим оценки футболистам Заура Тедеева

Это была славная охота. Второй раз в этом сезоне встречаются «Зенит» и «Акрон», второй раз новичок получает от чемпиона пять голов. Но домашнее поражение стало прям сокрушительным, у тольяттинцев не было ни шанса. Из-за кого же случился оглушительный провал в Самаре?

Кто очень слабо сыграл против «Зенита»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Заура Тедеева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «АКРОН» – «ЗЕНИТ»

БОЯН ДИМОСКИ – 4,0. Мог бы получить оценку хуже, но ему «повезло». Сыграл всего тайм. Лусиано Гонду хватило и 45 минут, что показать своё превосходство во всём. Аргентинец легко оттеснял Бояна и создавал момент для Мантуана.

Густаво дважды опасно пробил, а однажды отдал голевой прострел на Мостового. И всё из-под Димоски, у которого четыре проигранных единоборства и ни одного отбора.

МАРАТ БОКОЕВ – 3,5. Оборона «Акрона» сегодня вообще была разобрана. И это нет претензий к Волкову, голкипер накопил ещё четыре сейва, уберёг от большего разгрома. А вот Бокоев ни от чего не уберёг, его так легко проходили в штрафной площади, что аж страшно становилось.

Гонду убежал, подвинул Бокоева, забил. Мостовой убрал на замахе, забил. Кассьерра легко опередил после прострела, забил. Марат сегодня катастрофически уступал в эпизодах.

КОНСТАНТИН САВИЧЕВ – 3,0. И как Тедеев не заменил Савичева в перерыве вместе с Димоски. Спасла капитанская повязка. Как оказалось, зря. Мостовой только продолжил крошить этот фланг. Забил два гола, легко обставив Константина. Потом ещё третий забил – не засчитали.

Реклама

Апогеем неудачного матча стал кровожадный прыжок в ноги Лусиано. Вторая жёлтая карточка (первая была за разговоры) и удаление Савичева, позволившее «Зениту» довершить разнос.