Андрея Мостового признали игроком матча «Акрон» - «Зенит»

Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового признали лучшим игроком матча «Акрон» - «Зенит». Этот поединок открыл череду встреч 12 тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что Мостовой в прошедшем в Самаре матче забил «Акрону» два гола, оба – в первой половине игры. Этот дубль стал для Андрея, как мы уже сообщали, первым за более чем два года.

Больше подробностей о разгроме «Зенитом» новичка РПЛ – в нашем ревью. Благодаря виктории «Зенит» как минимум до игр «Краснодара» и московского «Локомотива» в стартовавшем туре вернул себе первое место турнирной таблицы.

Продолжит футбольный вечер в РПЛ поединок «Ахмата» и «Факела».