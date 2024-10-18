Травма Дзюбы, удаление Савичева, пять голов: «Зенит» устроил форменный разгром «Акрону»

«Зенит» и «Акрон» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 11-го тура РПЛ состоялся 18 октября на стадионе «Самара Арена».

Российский клубный футбол вернулся пятничным вечером, и сразу одарил противостояние с отличной афишей: Артём Дзюба против «Зенита». Форвард уже приносит ощутимую пользу «Акрону», не было сомнений в его появлении в стартовом составе. Вот только продлилась дуэль всего десять минут. Артём получил травму без столкновения – дёрнул заднюю поверхность бедра и вынужден был поле покинуть.

А вот Сергей Богданович атаку составил из Кассьерры, Гонду и Мостового. Как раз последний из них отметился быстрым голом. Прошло всего шесть минут после ухода Дзюбы, как Андрей вторым темпом ворвался в штрафную площадь, получив передачу с левого края. Это Клаудиньо вложил мяч в ногу Мостовому, а тот на замахе убрал защитника и положил в угол – 0:1. И тут же мог прилететь второй: опять атака слева, завершившаяся на сей раз прострелом, который из отличной позиции замкнул Вендел, но попал в защитника.

«Акрон» только до гола «Зенита» козырнул ударом Данилина – тогда Нино остановил мяч на «ленточке», но после пропущенного мяча поплыл знатно. Вендел после нереализованного момента создал ещё один, забросив мяч на Дугласа Сантоса. Бразилец мощно пробил в ближний, но спас голкипер. Потом на правом краю Гонду выиграл борьбу и скинул к центру. Набежавший Мантуан продлевал полёт мяча в дальний угол, но немного не попал.

Но ещё до перерыва «Акрон» был отправлен в нокаут. Первый гол в раздевалку оформил Мостовой: кросс Мантуана защитник смахнул аккурат на Андрея, и тому не составило труда пробить в угол – 0:2. А затем к дублю Мостового примазался Кассьерра. Вендел запустил по флангу Дугласа Сантоса, бразилец прострелил на ближнюю штангу, где Матео мастерски опередил защитника – 0:3.

Избиение во втором тайме только продолжилось. Клаудиньо из центрального круга забросил на Гонду, Лусиано убрал Бокоева, сместился к дуге и пробил в дальний угол – 0:4. Успел хет-трик оформить и Мостовой, чётко проткнувший мяч между ног голкиперу, но гол этот не засчитали, потому Кассьерра из офсайда отдавал обостряющую передачу на Андрея. А за 15 минут до конца матча «Акрон» ещё и в меньшинстве остался. Савичев влетел в ноги Гонду, заработал вторую жёлтую карточку и отправился отдыхать пораньше.

Последним гвоздём случился и пятый гол. Артур получил мяч от Мануана, без сопротивления пробежался справа, вошёл в штрафную и пробил в дальний угол – 0:5. Ударно «Зенит» скатался в Самару, новичок РПЛ опять «выхватил» от чемпиона. И пока команда Сергея Семака водрузилась на первую строчку.