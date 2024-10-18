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Генич: «Вместе с Дзюбой с поля ушёл и весь «Акрон»

18 Октября 2024 • 19:54 Комментировать
Акрон
0:5
Зенит
окончен

Известный комментатор Константин Генич высказался об игре «Акрона» в матче с «Зенитом».

Встреча 12-го тура Российской премьер-лиги между «Акроном» и «Зенитом» проходит в эти минуты. На данный момент «сине-бело-голубые» громят своего соперника со счетом 5:0.

— Вместе с Дзюбой с поля ушел и весь «Акрон». Какая-то инертность и робость. Совсем не похоже на молодой и звонкий «Акрон», — написал Генич в своем телеграм-канале.

Напомним, в самом начале матча 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба получил травму и был вынужден покинуть поле.

Текстовая трансляция матча «Акрон» - «Зенит» доступна на портале LiveResult

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Евро-Футбол.Ру,
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