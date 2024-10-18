«Зенит» забил уже пятый гол в ворота «Акрона»

«Зенит» продолжает забивать и забивать в ворота «Акрона» в матче 12-го тура Премьер-лиги. В концовке поединка команда Сергея Семака провела пятую голевую атаку. Она получилась практически копией гола Лусиано Гонду (четвертого в игре) - Артур подхватил мяч на правом фланге, добрался до штрафной, а затем сместился немного в центр и чётко пробил в дальний угол - 0:5.

«Зенит» вернул себе лидерство в таблице РПЛ, соперник же делит восьмое место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.