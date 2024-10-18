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Умяров: «Спартак» ждёт тяжёлый матч с «Краснодаром»

18 Октября 2024 • 19:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.10 X 3.60 2 3.50
Через 20 ч. 9 мин.

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о том, чем опасен «Краснодар».

Умяров заявил, что у «Краснодара» собраны очень качественные игроки, в число которых входят Кордоба и Сперцян.

— К тому же в этом сезоне «Краснодар» достаточно организованно действует в обороне. Нас ждет тяжелый матч, — приводит слова Умярова пресс-служба «красно-белых».

Завтра, 19 октября, «Спартак» примет на своем поле «Краснодар» в рамках 12-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Наиль Умяров ещё теги

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