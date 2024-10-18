Лусиано не забил лишь в двух матчах из первых шести в РПЛ

Аргентинский форвард «Зенита» Лусиано Гонду поразил ворота тольяттинского «Акрона» в пятничном матче 12 тура Российской премьер-лиги. Он забил четвёртый по счёту гол своей команды в этой игре.

Любопытно, что после перехода в петербургский клуб у Гонду лишь два матча из шести в РПЛ, в которых он не забивал – против «Краснодара» и «Оренбурга». В остальном Гонду хотя бы раз в каждой из четырёх встреч поражал ворота соперников. Также это его пятый по счёту гол в Премьер-лиге.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Акрон» - «Зенит» проводит наш портал. «Зенит» ведёт в гостях с неприличным счётом – 4:0.