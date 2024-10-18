Лусиано стал автором четвёртого гола в матче «Акрон» - «Зенит»

Не прекращается голевая феерия в матче «Акрон» - «Зенит» в рамках 12-го тура Премьер-лиги. Вот только забивает только одна команда - подопечные Сергея Семака. В начале второго тайма мяч в четвертый раз побывал в воротах новичков РПЛ. На 53-й минуте Клаудиньо со своей половины поля выполнил шикарный заброс вперёд на правый фланг атаки, где мяч подхватил Лусиано Гонду, который добрался до штрафной, сместился в центр и с 12 метров пробил в левый нижний угол.

0:4 на табло, «Зенит» - новый лидер в онлайн-таблице. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.