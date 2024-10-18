«Ахмат» и «Факел» объявили составы на матч аутсайдеров РПЛ

Грозненский «Ахмат» и воронежский «Факел» объявили составы на пятничный матч 12 тура Российской премьер-лиги.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Камилов, Уткин, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Самородов;

«Факел»: Беленов, Калинин, Дзиов, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Щетинин, Ивлев, Мертенс, Ильин, Каштанов.

Напомним, что оба клуба пока что в числе аутсайдеров Российской премьер-лиги. Однако пара удачных игр могут всё изменить как у одной, так и у другой стороны. Главным тренером грозненцев является Сергей Ташуев, бывший наставник «Факела».

Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал. Его старт – в 20:15 по московскому времени.