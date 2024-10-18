Непомнящий: «Рано делать выводы, но у Батракова огромный потенциал»

Бывший наставник «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

По мнению эксперта, 19-летний Батраков является одним из главных открытий нынешнего сезона.

«Еще рано делать глобальные выводы, но у него огромный потенциал. Он не игрок одного сезона, это сразу видно», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В текущей кампании Батраков сыграл в 11 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.

После 11 туров «Локомотив» занимает вторую строчку в чемпионате России, набрав 27 очков.