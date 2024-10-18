Только один игрок с августа 2021 года оформил больше ассистов в РПЛ, чем Клаудиньо

Вечером пятницы в 12 туре Российской премьер-лиги встречаются «Акрон» и «Зенит». По итогу первого тайма петербуржцы громят хозяев арены – 0:3.

Бразильский легионер «Зенита» Клаудиньо отличился в этом поединке голевой передачей. Как сообщает Opta Sports, это 24 ассист бразильца в РПЛ с момента дебюта в лиге в августе 2021 года. Больше него голевых передач оформлял за этот более чем трёхлетний срок лишь один футболист – Максим Глушенков, 27 голевых передач.

Обошёл Клаудиньо Маркуса Вендела (21 ассист), Эдуарда Сперцяна и Ивана Облякова (у обоих по 18).

А ещё Клаудиньо отдавал передачи против 16 разных соперников в РПЛ, среди действующий игроков РПЛ больше только у Дзюбы (26), Облякова (17) и Смолова (17).