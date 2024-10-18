«Зенит» уже громит «Акрон» после гола Кассьерры

«Акрон» играет против «Зенита» в первом матче 12-го тура Премьер-лиги. Похоже, что судьба поединка определена уже по итогам стартовой 45-минутки, когда чемпионы забили в ворота противника три безответных гола. На 45-й минуте Дуглас Сантос на скорости слева ворвался в штрафную соперника и прострелил во вратарскую на Матео Кассьерру, который выиграл борьбу у Марата Бокоева и с близкого расстояния переправил снаряд мимо голкипера в цель.

На табло горят цифры 0 и 3. «Зенит» близок к тому, чтобы как минимум на день возглавить турнирную таблицу. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.