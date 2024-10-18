Андрей Мостовой оформил первый дубль с лета 2022 года

Вечером пятницы открывается новый, 12-й тур Российской премьер-лиги. В рамках стартового матча тура в Самаре «Акрон» принимает «Зенит».

В первом тайме гости из Петербурга забили два гола хозяевам, сделал это полузащитник Андрей Мостовой – на 16-й и 39-й минутах встречи. Что любопытно, для Андрея это первый дубль с 22 июля 2022 года. Тогда в игре РПЛ против «Крыльев Советов» он забивал два и более гола в последний раз. С тех пор Мостовой если и забивал, то лишь единожды за встречу.

Напомним, что текстовая трансляция матча «Акрон» - «Зенит» проходит на нашем портале. С разгромным счётом к исходу первого тайма ведут гости из Санкт-Петербурга - 3:0.