Булыкин предложил прогноз на матч «Химки» - «Локомотив»

Бывший нападающий национальной команды России Дмитрий Булыкин поделился мыслями относительно предстоящего поединка между подмосковными «Химками» и столичным «Локомотивом» в 12-м туре Премьер-лиги.

«Локомотив» - фаворит. Если «Локо» с первых минут покажет, что они фавориты, то шансов у «Химок» не будет. «Локомотив» должен выигрывать 2:0 или 3:1», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

Поединок «Химок» против «Локомотива» состоится 19 октября, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. В настоящий момент «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице, а подмосковная команда находится на 13-й строчке.