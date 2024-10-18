Пономарёв: «Дзюба давно уже кончился как хороший футболист»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о травме форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.
Напомним, 36-летний нападающий получил повреждение в самом начале матча 12-го тура чемпионата России с «Зенитом».
По мнению Пономарёва, после полученной травмы Дзюбе нужно завершить карьеру футболиста.
— Ему еще после чемпионата мира надо было завершать. Он давно уже кончился как хороший спортсмен и футболист, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».
В составе «Акрона» Дзюба принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и сделал одну результативную передачу.
Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона.
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